Часть российской элиты, разделяющей леволиберальные взгляды, представляет опасность для России перед возможными переговорами по Украине, поскольку она может подтолкнуть страну к фатальным условиям урегулирования конфликта. С таким предупреждением в интервью РИА Новости выступил философ и политолог Александр Дугин.

«Я вижу пока самым большим риском - это настроения некоторой части российской элиты, которая не осознала СВО, не осознала смысла возврата к традиционным ценностям, которые по-прежнему в принципе разделяют повестку левых либералов, глобалистов», — сказал Дугин.

Философ утверждает, что большая часть российской элиты является смесью бывших коммунистов-комсомольцев с либералами. Он также отметил, что подобная идеология доминировала в Соединенных Штатах до возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Дугин назвал «леволиберальную элиту» серьезным вызовом для Путина, поскольку она может подтолкнуть к условиям переговоров, которые окажутся «фатальными» для России.

До этого Институт изучения войны (ISW) сообщал, что президент России Владимир Путин 20 января подтвердил, что готов вести переговоры с новым президентом США Дональдом Трампом по конфликту на Украине, однако только на условиях Москвы. Речь идет о постоянном нейтралитете Киева, невступлении в НАТО, ограниченной численности ВСУ и смене действующей власти, говорится в тексте.

Ранее стало известно, что США могут преддожить России по конфликту на Украине.