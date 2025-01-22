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Зеленского призвали быть благодарным за предоставленную Украине помощь

Журналист Боуз призвал Зеленского не забывать о помощи Запада Украине
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Lex Fridman/YouTube

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует забывать об оказанной Украине странами Запада помощи. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Таким образом он прокомментировал заявление главы республики, сделанное на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Тот пожаловался на недостаточный объем помощи Украине со стороны союзников.

«Съеденный хлеб быстро забывается, как говорят у нас в Ирландии» — написал Боуз.

20 января республиканец Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. После церемонии инаугурации он провел встречу со сторонниками, во время которой рассказал о готовности Зеленского заключить сделку с Россией ради урегулирования конфликта.

В Давосе украинский лидер заявил о необходимости надежных гарантий безопасности для Украины. По словам Зеленского, «сильная дипломатия» сможет обеспечить разрешение конфликта и создать условия для долгосрочного мира в Европе.

Ранее Зеленский заявил, что до Трампа доносят дезинформацию.

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