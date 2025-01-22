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США, Япония, Индия и Австралия обсудили безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе

Главы дипведомств США, Японии, Индии и Австралии провели встречу QUAD
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Public domain/Astronaut photograph ISS042-E-178671 by unspecified member of the Expedition 42 crew. Caption by M. Justin Wilkinson, Texas State University, Jacobs Contract, at NASA-JSC.

Главы внешнеполитических ведомств США, Японии, Индии и Австралии по итогам первой встречи в формате четырехстороннего диалога по безопасности QUAD при новой администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заявили о готовности сохранять стабильность в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

В совместном заявлении отмечается, что государства привержены укреплению региональной морской, экономической и технологической безопасности, а также содействию надежным цепочкам поставок.

Отмечается, что работа в формате QUAD продолжится в ближайшие месяцы на регулярной основе в рамках подготовки к предстоящему саммиту четырех стран в Индии.

В сентябре 2024 года США, Япония, Индия и Австралия по итогам встречи QUAD призвали реформировать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций.

Из совместного заявления следует, что реформировать организацию будут путем расширения постоянных и непостоянных категорий членства в Совете Безопасности ООН.

Лидеры QUAD уточнили, что расширение постоянных мест должно включать представительство новых стран Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Ранее страны QUAD призвали к миру на Украине, не упомянув Россию.

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