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Лидеры США, Японии, Индии и Австралии призвали реформировать СБ ООН

Лидеры QUAD заявили о стремлении реформировать СБ ООН

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МИД РФ/РИА Новости

Президент США Джо Байден, а также премьер-министры Индии, Японии и Австралии призвали реформировать Совет Безопасности ООН. Такая информация следует из совместного заявления по итогам встречи в формате QUAD, передает РИА Новости.

«Мы будем реформировать Совет Безопасности ООН, признавая острую необходимость сделать его более репрезентативным, инклюзивным, прозрачным, эффективным, демократичным и подотчетным», — говорится в документе.

Из совместного заявления следует, что реформировать организацию будут путем расширения постоянных и непостоянных категорий членства в Совете Безопасности ООН.

Лидеры QUAD уточнили, что расширение постоянных мест должно включать представительство новых стран, таких как Африка, Азия, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Также в ходе заседания было озвучено заявление по украинскому конфликту. Лидеры QUAD призвали к необходимости установить долгосрочный мир на Украине, не упомянув при этом Россию.

Ранее заявлялось о праве Украины поднять вопрос об исключении России из СБ ООН.

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