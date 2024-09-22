Президент США Джо Байден, а также премьер-министры Индии, Японии и Австралии призвали к необходимости установить долгосрочный мир на Украине, не упомянув при этом Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление по итогам встречи.

«Мы вновь заявляем о необходимости всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного мира», — говорится в заявлении.

В документе также указано, что этот мир должен быть заключен в соответствии с международным правом, целями и принципами Устава ООН. Кроме того, должно быть «уважение суверенитета и территориальной целостности».

При этом совместное заявление по итогам переговоров в формате QUAD не содержит упоминание России.

До этого замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отмечал, что Киев передаст Москве план по мирному урегулированию конфликта через страны, которые имеют с ней «соответствующий диалог».

Однако президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что полностью подготовил «план победы» над Россией, о котором он неоднократно говорил в последнее время в контексте прекращения вооруженного конфликта.

Ранее Верховный шаман РФ призвал проводить обряды для прекращения боевых действий.