В Краснодарском крае сократят должность обматерившего волонтеров чиновника

В Краснодарском крае ликвидируют должность заместителя министра образования, которую занимал Сергей Урайкин, обматеривший волонтеров центра для очистки птиц от мазута. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

«Должность замминистра образования Кубани, которую занимал Урайкин, будет ликвидирована до 5 февраля», — говорится в сообщении.

По информации издания, это связано с формированием департамента молодежной политики.

12 января в сети появилось видео, на котором Урайкин разозлился из-за опубликованного 11 января ролика, в котором волонтеров заставляют покинуть штаб спасения птиц. На записи он говорил, что «попринимает» всех, кого увидит рядом с собой с телефоном. Мужчина призывал волонтеров прекратить спекулировать, издеваться над людьми и нагнетать панику на всю страну. С использованием ненормативной лексики он говорил о том, что такие действия могут довести до инфаркта, спрашивал в порядке ли у них все с головой, а также сообщал, что «летел сюда 180» (вероятно, речь идет о скорости. — «Газета.Ru»).

Позже Урайкин извинился. По словам чиновника, он допустил эмоциональные высказывания в адрес волонтеров, поскольку дало о себе знать «непрерывное напряжение».

Ранее глава Росмолодежи осудил чиновника за крик на убирающих мазут волонтеров.