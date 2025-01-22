В США предложили Трампу отказаться от соперничества с Россией

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу необходимо пересмотреть идеи об исключительности Америки из-за губительности соперничества с Россией. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Он подчеркнул, что стратегические возможности России не имеют равных, поэтому Вашингтону не нужны бесконечные конфликты с Москвой. По словам экс-помощника, если начнется новая ядерная гонка, то рано или поздно «произойдет взрыв».

Также Робертс выразил надежду, что Трамп осознает противоречивость представлений об американской исключительности.

До этого Трамп назвал сценарий введения новых санкций против России вероятным, если Москва откажется от переговоров по Украине.

В понедельник, 20 января, Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима ЧС на границе с Мексикой и отправку туда войск. Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, он пообещал вернуть Соединенным Штатам свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

Ранее Зеленский заявил, что до Трампа доносят дезинформацию.