Китайская газета рассказала о разговоре Си Цзиньпина и Трампа

Разговор лидера КНР Си Цзиньпина и избранного президента США Дональда Трампа задал тон отношениям Китая и США. Об этом пишет китайская газета Global Times.

17 января лидеры провели телефонный разговор. В ходе него Си Цзиньпин заявил, что у КНР и США широкое поле для сотрудничества, и две страны могут стать партнерами ради блага друг друга и мира.

«В критический момент, когда весь мир наблюдает, как две ведущие страны — Китай и США — будут выстраивать свои отношения в будущем, этот телефонный звонок имел особое значение», — отмечают авторы статьи.

Трамп в свою очередь заявил, что дорожит своими отношениями с Си Цзиньпином, отметив, что «США и Китай — самые важные страны в современном мире, и они должны поддерживать долгосрочную дружбу и работать вместе для сохранения мира во всем мире».

Хозяин Белого дома также назвал разговор «очень хорошим как для Пекина, так и для Вашингтона». Он выразил надежду, что отныне две страны смогут вместе решить множество проблем.

Ранее в США раскрыли планы Трампа по сдерживанию Китая.