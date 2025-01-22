Глава МИД Алжира заявил о резком увеличении числа террористических атак в Африке

Глава МИД Алжира: число террористических атак в Африке за 10 лет выросло на 400%

За последние 10 лет число террористических атак в странах Африки увеличилось на 400%, заявил министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД, выступая в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном вопросу противодействия терроризму в Африке, назвал шокирующим увеличение количества террористических атак на континенте.

Он отметил, что в последние годы эпицентр мирового терроризма сместился в регион африканского Сахеля. Так, в первые девять месяцев 2024 года в африканских странах террористы совершили свыше 3,2 тысячи нападений.

15 января сообщалось, что армия Мали провела серию успешных операций против террористов в центральной части страны.

7 января президент Франции Эммануэль Макрон упрекнул страны Африки в неблагодарности за борьбу с терроризмом в Сахеле.

Ранее в МИД России заявили о намерении содействовать Африке в борьбе с терроризмом.