Генштаб армии Мали сообщил об успешных операциях против террористов

Армия Мали провела серию успешных операций против террористов в центральной части страны. Об этом со ссылкой на генеральный штаб малийских вооруженных сил сообщает ТАСС.

Военные обнаружили и уничтожили свыше 20 террористов в районах Доро, Бердоссу и Тин-Татес, а также их технику и средства связи. Правительственные войска изъяли арсенал боевиков, в том числе ракеты и материалы для изготовления взрывчатых веществ.

В генштабе заявили, что армия Мали будет преследовать террористов и обеспечит безопасность на всей территории страны.

7 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что государства Африки забыли поблагодарить Париж за борьбу с терроризмом в Сахеле.

В ноябре сообщалось, что Украина поставляет террористическим группировкам в Мали боеприпасы с белым фосфором, которые запрещены к использованию согласно международному законодательству.

Ранее Лавров оценил взаимодействие украинцев с террористическими организациями в Мали.