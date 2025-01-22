Захарова раскритиковала Шольца, заявившего о свободе слова в Германии

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следует доказать на деле наличие свободы слова в Германии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова немецкого политика о наличии свободы слова в его стране и Европе.

«Если кому-то и учить мир свободе слова, то уж точно не руководству Германии. Но, если все же, вдруг, неожиданно, случайно, в Берлине хоть кто-то отвечает за свои слова или хотя бы за несколько букв из своих слов, то докажите это на деле — аккредитуйте съемочную группу Первого канала взамен высланных корреспондентов», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что правительство Германии под руководством Шольца, в частности, лишило аккредитации корреспондента Первого канала Ивана Благого и оператора Дмитрия Волкова, организовало травлю активистов русскоязычной общины, запретило вещание RT DE в Европе, заблокировало счета телеканала RT и связанных с ним компаний в немецких банках.

В ноябре прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что свободы слова на Западе точно нет. По его словам, события последних нескольких лет показали тенденцию распространения фейков и заказных материалов в зарубежных СМИ.

Ранее Маск назвал Шольца «тупицей».