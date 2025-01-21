Оппозиция в Словакии отозвала вотум недоверия правительству

Оппозиция в Словакии 21 января не стала выносить вотум недоверия правительству премьер-министра Роберта Фицо. Об этом сообщает телеканал ТА3.

По его информации, все депутаты от оппозиционных партий покинули зал заседаний Национального совета (однопалатного парламента) республики. Они сделали это в знак протеста против закрытого обсуждения вопроса о доверии кабмину.

«При этом лидеры оппозиции отозвали свое предложение о вынесении вотума недоверия кабмину, чтобы избежать голосования в отсутствие оппозиционных депутатов», — сказано в сообщении.

21 января портал Teraz сообщил, что Словацкая информационная служба (SIS, служба разведки и контрразведки) получила «серьезную информацию о долгосрочном организованном влиянии» в целях дестабилизации ситуации в стране.

15 января оппозиция в Словакии официально потребовала вынести Фицо вотум недоверия. Противники премьера заявили, что «никогда не позволят ему тащить страну куда-то в Москву». Помимо прочего, главу кабмина обвинили в росте цен в республике, а также проблемах с экономикой и здравоохранением.

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