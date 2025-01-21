Трамп стал самым старым президентом в истории США

Дональд Трамп, который ранее критиковал Джо Байдена за его возраст и не упускал возможности пошутить над его растерянностью и оговорками, вновь занял пост президента Соединенных Штатов, став самым возрастным лидером в истории страны. Об этом пишет РБК.

На момент своей инаугурации 20 января 2025 года ему было 78 лет и семь месяцев, что на почти полгода превышает возраст Байдена в день его вступления в должность в 2021 году. Трамп не считает свой возраст помехой и утверждает, что успешно проходит когнитивные тесты и находится в отличной физической форме.

По данным РБК, средний возраст американских президентов составляет 56 лет. Опрос Pew Research Center показал, что 49% американцев считают оптимальным возрастом для президента 50 лет, тогда как всего 3% респондентов считают, что подходящий возраст для главы государства — 70 лет и старше.

20 января Трамп официально вступил в должность президента США. После церемонии инаугурации он провел встречу со сторонниками, во время которой рассказал о готовности президента Украины Владимира Зеленского заключить сделку с РФ ради урегулирования конфликта.

В первый день своего пребывания в Белом доме Трамп менее чем за час одобрил несколько десятков документов. В частности, новый американский лидер подписал указ о приостановке помощи Украине и другим странам со стороны США на 90 дней.

Ранее Трамп отменил решение Байдена по автомобилям.