Трамп отменил решение Байдена по автомобилям

Президент США Дональд Трамп решил отменить указ Джо Байдена об электромобилях. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет об указе, подписанном в 2021 году. Согласно документу, к 2030 году половина всех продающихся на рынке США автомобилей должны быть электрическими. Reuters отмечает, что указ не имел юридической силы, однако на него ориентировались местные и иностранные автопроизводители.

Трамп, в свою очередь, постановил, что собирается рассмотреть вопрос о несправедливых субсидиях и других «необоснованных рыночных искажениях, навязываемых правительством», вынуждающих покупать электрокары. Также президент США решил прекратить распределение неизрасходованных государственных средств на станции зарядки.

Кроме того, американский лидер хочет отменить налоговые льготы для покупателей электрокаров.

До этого аукционный дом Rockstar Car Auctions выставит на продажу итальянский спортивный автомобиль Ferrari F430, который ранее принадлежал избранному президенту США Дональду Трампу.

Торги должны пройти с 16 февраля по 9 марта. Автомобиль оценен в $1 млн (102 млн рублей по курсу на момент публикации). Вместе со спорткаром будущий владелец получит оригинальный паспорт транспортного средства, а также гарантийный талон на имя Трампа. Пробег автомобиля составляет 15 тыс. километров.

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