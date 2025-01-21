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Суд закрыл дело против главы Еврокомиссии, обвиняемой в коррупции

Суд Льежа прекратил дело против фон дер Ляйен о коррупции при закупках вакцин
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Johanna Geron/Reuters

Суд Льежа прекратил расследование дела против главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвиняемой в коррупции при закупке 1,8 млрд вакцин от COVID-19 за €35,8 млрд. Об этом сообщает издание L-Post со ссылкой на решение суда.

«Суд Льежа отказал в рассмотрении иска, поданного Фредериком Бальданом против Урсулы фон дер Ляйен», — говорится в сообщении.

По данным издания, решение было вынесено 20 января.

Фон дер Ляйен обвинялась в заключении контракта на закупку вакцины против COVID-19, испытания которой на тот момент не были завершены. Утверждалось, что решение было принято ею после СМС-переписки с главой компании Pfizer, без предварительного согласования со странами ЕС. В итоге из бюджета ЕС на это было потрачено €35,8 млрд.

1 апреля 2024 года сообщалось, что уголовное расследование ведущих европейских прокуроров в отношении фон дер Ляйен по делу о закупках вакцин от коронавируса у фирмы Pfizer перешло в руки прокуратуры Евросоюза. Правоохранительные органы проверяли факты «вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов».

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит вопрос иммунитета главы ЕК против обвинений в коррупции.

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