Суд рассмотрит вопрос иммунитета главы ЕК против обвинений в коррупции

Суд бельгийского Льежа проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос о том, имеет ли глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен юридический иммунитет против обвинений в коррупции при закупках вакцин от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на истца — активиста Фредерика Бальдана.

По его словам, заседание состоится 6 января по обращению прокуратуры Евросоюза (ЕС), которая должна расследовать акты коррупции в институтах объединения, однако «де-факто сейчас действует в защиту фон дер Ляйен».

«Европрокуратура направила обращение в суд, утверждая, что фон дер Ляйен имеет иммунитет против судебного преследования по обвинению в коррупции при закупке вакцин от COVID-19, не прошедших клинические испытания», — сказал Бальдан.

Он отметил, что глава ЕК не может обладать таким иммунитетом, поскольку она «вышла далеко за пределы своих полномочий».

Фон дер Ляйен обвиняют в заключении контракта на закупку вакцины против COVID-19, испытания которой на тот момент не были завершены. Решение было принято ею после sms-переписки с главой компании Pfizer, без предварительного согласования со странами ЕС. В итоге из бюджета ЕС на это было потрачено €35,8 млрд.

1 апреля 2024 года сообщалось, что уголовное расследование ведущих европейских прокуроров в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по делу о закупках вакцин от коронавируса у фирмы Pfizer перешло в руки прокуратуры Евросоюза. Согласно юридическим документам, правоохранительные органы проверяют факты «вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов».

Ранее в Бельгии заявили, что свыше тысячи человек поддержали иск против главы ЕК.