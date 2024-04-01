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Европейские прокуроры приступили к расследованию дела фон дер Ляйен и Pfizer

Politico: прокуратура ЕС начала расследовать дело о закупках вакцин главой ЕК

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Marko Djurica/Reuters

Уголовное расследование ведущих европейских прокуроров в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по делу о закупках вакцин от коронавируса у фирмы Pfizer перешло в руки прокуратуры Евросоюза. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя прокуратуры Льежа (Бельгия).

По данным издания, прокуратура ЕС занялась расследованием в отношении фон дер Ляйен несколько месяцев назад. Оно касалось переговоров главы ЕК с гендиректором фармацевтической компании Альбертом Бурлой о закупках вакцин Pfizer. Согласно юридическим документам, правоохранительные органы проверяют факты «вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов». Politico отмечает, что прокуратура ЕС впервые занялась расследованием дела непосредственно в отношении фон дер Ляйен, однако официальные обвинения ей еще не предъявлены.

По словам источников издания, к делу также присоединилась Венгрия, которая подала жалобу в связи с ролью главы ЕК в переговорах по вакцинам. В статье отмечается, что Польша подала аналогичную жалобу в прошлом году, однако отозвала ее после прихода к власти правительства премьер-министра Дональда Туска.

В феврале 2023 года американская газета New York Times подала на Еврокомиссию в суд из-за отказа органа обнародовать переписку между председателем ЕК и гендиректором компании Pfizer о закупке вакцин от COVID-19.

В октябре 2022 года европейская прокуратура инициировала расследование закупок Европейским Союзом вакцин от коронавируса. До этого европейская палата аудиторов обвинила ЕК в отказе раскрыть подробности роли фон дер Ляйен в переговорах с Pfizer по крупнейшему в Евросоюзе контракту на закупку вакцины в мае 2021 года.

Ранее главу Еврокомиссии обвинили в том, что она подает себя как лидера военного времени.

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