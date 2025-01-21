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В США предрекли скорый конец НАТО из-за политики Трампа

Риттер: Рютте станет последним генсеком НАТО из-за политики Трампа
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Global Look Press

Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что генсек НАТО Марк Рютте станет последним лидером альянса из-за политики президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в социальной сети Х.

Таким образом он прокомментировал поздравление от имени Рютте Трампу с избранием на пост главы государства, в котором генсек подчеркнул, что именно благодаря альянсу Запад сможет достичь мира через силу.

«Ты последний генеральный секретарь тонущего корабля под названием НАТО. Трамп вас не спасет. Он перекроет кислород вашей умирающей организации, чтобы спасти Америку», — отметил бывший разведчик.

20 января Дональд Трамп принял присягу и вступил в должность 47-го президента США. Церемония инаугурации состоялась в Капитолии. Церемонию приведения к присяге провел председатель верховного суда США Джон Робертс. Трамп произнес текст присяги. Его левая рука лежала на двух Библиях — Авраама Линкольна, на которой он присягал в 1861 году, и на собственном экземпляре Священного Писания.

Ранее в Госдуме положительно оценили признание Трампа о лжи НАТО.

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