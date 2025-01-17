В США считают, что Трамп будет «задирой» во внешней политике

NYT: Трамп на мировой арене будет вести себя как задира

Дональд Трамп на посту президента США будет проводить скорее агрессивную, чем конструктивную политику на международной арене. Такое мнение выразила газета The New York Times (NYT) в материале, приуроченном к инаугурации президента.

По оценкам издания, избранный глава американского государства «ведет себя как задира, когда угрожает своим союзникам — Канаде и Мексике — высокими торговыми пошлинами». Кроме того, в материале упоминаются угрозы «Дании и Панаме захватом Гренландии и Панамского канала», а также «развивающимся странам закрытием доступа к американскому рынку».

Издание приводит в пример некоторые шаги Трампа, которые подрывают репутацию США. По мнению NYT, некоторые действия избранного президента «заставляют другие страны задуматься, нужна ли им страховка от непредсказуемой сверхдержавы, которая может подорвать их экономику, безопасность и культурное влияние».

Незадолго до этого агентство Associated Press заявило, что Трамп нарушил многолетнюю традицию, пригласив на свою инаугурацию 20 января лидеров других стран.

О том, как устроена церемония и чего ожидать от предстоящего вступления в должность 47-го главы Белого дома — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли, какие законы Трамп примет сразу после инаугурации.