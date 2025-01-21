Президент Болгарии усомнился, что ЕС может соперничать с Россией

Евросоюз переживает крах архитектуры геополитической безопасности и нехватку лидеров, из-за чего европейские страны едва ли могут соперничать с РФ в военном плане, считает президент Болгарии Румен Радев. Его цитирует РИА Новости.

«Архитектура геополитической безопасности рушится. Давно устоявшиеся экономические модели дают трещину. Если мы хотим получить эффективные рецепты для оздоровления Европы, недостаточно просто указать на проблемы», — высказался болгарский лидер, призвав искать причины сложившегося положения.

Он отметил, что Россия производит в четыре раза больше снарядов и военной техники, а спонсируемый ЕС Киев проигрывает в конфликте с Москвой.

Радев выразил надежду, что приход к власти в США Дональда Трампа станет катализатором для «оздоровления в Европе».

До этого еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз по-прежнему не знает, какой будет позиция США по Украине после прихода к власти Трампа.

Ранее глава Еврокомиссии признала рост цен на энергоресурсы после отказа от закупок у России.