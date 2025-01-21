Трюдо заявил, что Трампу нужны канадские ресурсы

Для реализации своих амбициозных планов «золотого века США» президенту Дональду Трампу понадобятся ресурсы Канады. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, слова которого передает РИА Новости.

«Трамп заявил, что стремится к созданию «золотого века» для США, что потребует больше стали, алюминия, критически важных минералов и надежной, доступной энергии — всего, что нужно для ускорения экономики страны. У Канады есть все эти ресурсы», — отметил Трюдо.

20 января Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима ЧС на границе с Мексикой и отправку туда войск. Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, он пообещал вернуть Соединенным Штатам свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

Ранее Дмитрий Медведев отверг заявление Трампа о «золотом веке Америки».