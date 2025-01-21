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Залужный раскрыл, чего не хотели Киев и США при наступлении ВСУ

Залужный: Вашингтон и Киев выступали против наступления по трем направлениям
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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Украинские власти и партнеры Киева не соглашались с планом Генштаба о ведении наступления по трем направлениям и подталкивали солдат сконцентрировать силы на одном. Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своей книге «Моя война», выдержки из которой приводит «Украинская правда».

По его словам, Генштаб ВСУ планировал наступление по трем направлениям, однако данное решение могло вызвать кризис в отношениях между партнерами Киева. Он добавил, что на тот момент обеспечение армии оценивалось на уровне в 50–60%, инженерные технологии оценивались на 10–15%.

«Следовало, что бы ни стоило, унять пыл наших партнеров и убедить собственное руководство в правильности наших действий», — заявил Залужный.

Он добавил, что доводы военного командования ВСУ не хотели слушать ни бывший председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, ни украинское руководство. В итоге украинская операция на юге оказалась под угрозой.

До этого издание InfoBrics писало, что украинский лидер Владимир Зеленский совершил роковую ошибку, когда назначил Залужного послом в Великобритании, поскольку это увеличило политический вес последнего и его шансы баллотироваться в президенты страны.

Ранее Арестович назвал Залужного своим «проектом».

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