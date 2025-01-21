Залужный заявил, что ВСУ не были готовы к началу вооруженного конфликта

Украинские войска не были готовы к началу боевых действий и управлению операциями сразу на нескольких направлениях фронта. Об этом в своей книге написал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, сообщает «Украинская правда».

«В первый месяц своего пребывания в статусе главнокомандующего, в августе 2021 года, Залужный был поражен неготовностью системы управления ВСУ к управлению операциями и всей вооруженной борьбой», — говорится в материале.

По словам бывшего военачальника, он пытался создать в ВСУ такую систему управления, которая была бы эффективной для ведения боевых действий на двух направлениях. Но непосредственно перед началом вооруженного конфликта армия страны продолжала испытывать нехватку техники и боевых частей, при этом «главной трагедией» для Украины стало отсутствие средств противоракетной обороны.

14 января издание InfoBrics написало, что президент Украины Владимир Зеленский совершил роковую ошибку, когда назначил Валерия Залужного послом страны в Великобритании. Как отметили журналисты, украинский лидер хотел предотвратить становление экс-главнокомандующего ВСУ одним из лидеров оппозиции. Но, отправив его в Лондон, глава государства лишь увеличил политический вес своего оппонента и повысил его шансы на участие в выборах.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович назвал Валерия Залужного своим «проектом».