В конце 90-х годов в Вооруженных силах Украины (ВСУ) не существовало системы. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный в своей книге «Моя война», отрывки из которой публикует издание «Украинская правда».

По его словам, младшие командиры страдали от полного бесправия перед старшими.

«Системы бояться не приходилось, потому что ее не существовало», — заявил он.

В произведении Залужного подчеркивается, что на Украине в тот момент не было партии, которая могла бы следить за ситуацией. Он добавил, что страна казалась «размытой».

До этого стало известно, что украинские власти и партнеры Киева не соглашались с планом Генштаба о ведении наступления по трем направлениям и подталкивали солдат сконцентрировать силы на одном. По словам Залужного, на тот момент обеспечение армии оценивалось на уровне в 50–60%. Он добавил, что доводы военного командования ВСУ не хотели слушать.

Ранее бывший главком ВСУ рассказал о состоянии войск перед началом конфликта.