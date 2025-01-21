Политолог назвал последствия санкций против Грузии для Запада

Политолог Фельдман: санкции против Грузии могут укрепить связи Москвы и Тбилиси

Политолог, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в эфире «Радио 1» прокомментировал заявление генсека правящей партии «Грузинская мечта», мэра Тбилиси Кахи Каладзе о том, что Запад ввел санкции против Грузии из-за отказа воевать с Россией.

По словам эксперта, западные политики хотят наказать правительство Грузии за его стремление сохранить мир и суверенитет.

«Однако санкции могут возыметь и обратный эффект. Скорее всего, они подтолкнут Грузию к расширению торговых отношений с Москвой. Уже сейчас львиная доля грузинского экспорта идет в Россию. Жертвовать этим рынком ради мифического членства в ЕС Тбилиси не намерен», — сказал Фельдман.

Накануне Каладзе заявил, что введение санкций против Грузии объясняется отказом открыть второй фронт против России. При этом он подчеркнул, что власти «не уступили страну и не включили ее в войну».

До этого мэр Тбилиси говорил, что Грузия не будет открывать «второй фронт» против России, пока у власти находится «Грузинская мечта».

Ранее руководство Грузии обвинили в помощи России в обходе санкций.