В Грузии объяснили, что Запад ввел санкции из-за их отказа воевать против РФ

Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что введение санкций против Грузии объясняется отказом открыть второй фронт против России. Его слова передает ТАСС.

«Мы не уступили страну, не включили ее в войну, не открыли «второй фронт», несмотря на то, что призывы к этому были», — поделился Каладзе.

Политик не уточнил, какие конкретно страны склоняли Тбилиси к подобным шагам.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что готов к перезагрузке отношений с США после инаугурации Трампа.

По словам Кобахидзе, последние несколько лет были непростыми во всем мире и в Грузии было «четыре попытки революции». Премьер высказал надежду на то, что в годы правления Трампа обстановка в мире, и в том числе в Грузии, будет более спокойной.

Ранее на акции протеста в Тбилиси начались задержания.