Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин и Си Цзиньпин обсудили сотрудничество в рамках ШОС

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин подробно обсудили сотрудничество в рамках ШОС
close
Алексей Куденко/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подробно обсудили сотрудничество в рамках ШОС. Об этом заявил на брифинге помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

Кроме того, участники встречи рассмотрели перспективы взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии.

«По тайваньскому вопросу с нашей стороны была подтверждена позиция в поддержку одного Китая», — рассказал Ушаков.

В ходе переговоров с Путиным Си Цзиньпин «в общих чертах» проинформировал российского лидера о содержании своего разговора с президентом США Дональдом Трампом, после чего Путин подтвердил, что РФ готова к сотрудничеству с США, в том числе по украинскому конфликту.

«Что касается самого урегулирования на Украине. Его целью должно быть не краткосрочное перемирие, а долгосрочный мир», — подчеркнул Ушаков.

В ходе диалога с китайским лидером Путин отметил, что Трамп пока не представил конкретных предложений по Украине.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. С момента основания в состав организации входят Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, а в 2017 году к ним присоединились Пакистан и Индия. Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества 4 июля 2023 года, несмотря на то, что находился в наблюдателях ШОС с 2005 года. Позднее вступление объясняется невозможностью вступать в международные организации из-за санкций ООН до 2016 года.

Ранее Лавров оценил потенциал ШОС и СНГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами