Путин и Си Цзиньпин обсудили сотрудничество в рамках ШОС

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подробно обсудили сотрудничество в рамках ШОС. Об этом заявил на брифинге помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

Кроме того, участники встречи рассмотрели перспективы взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии.

«По тайваньскому вопросу с нашей стороны была подтверждена позиция в поддержку одного Китая», — рассказал Ушаков.

В ходе переговоров с Путиным Си Цзиньпин «в общих чертах» проинформировал российского лидера о содержании своего разговора с президентом США Дональдом Трампом, после чего Путин подтвердил, что РФ готова к сотрудничеству с США, в том числе по украинскому конфликту.

«Что касается самого урегулирования на Украине. Его целью должно быть не краткосрочное перемирие, а долгосрочный мир», — подчеркнул Ушаков.

В ходе диалога с китайским лидером Путин отметил, что Трамп пока не представил конкретных предложений по Украине.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. С момента основания в состав организации входят Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, а в 2017 году к ним присоединились Пакистан и Индия. Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества 4 июля 2023 года, несмотря на то, что находился в наблюдателях ШОС с 2005 года. Позднее вступление объясняется невозможностью вступать в международные организации из-за санкций ООН до 2016 года.

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