Лавров оценил потенциал ШОС и СНГ

Потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и СНГ на евразийском пространстве огромен, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что членский состав СНГ и ШОС во многом перекликается. Этим обуславливается тесное сотрудничество между структурами, которое ежегодно становится все более богатым и конкретным.

Министр считает, что у объединений огромный экономический, логистический и творческий потенциал, который с каждым годом все более материализуется в конкретных проектах, приносящих выгоду всем участникам организаций.

Накануне замгенсека СНГ Нурлан Сейтимов заявил, что 9 октября в Москве состоится встреча высших административно-должностных лиц СНГ, ОДКБ и ШОС.

Итоги проходящей конференции будут учтены в рамках подготовки предстоящей очередной встречи высших административно-должностных лиц СНГ, ОДКБ и ШОС.

Он рассказал, что до конца 2024 года главами государств и главами правительств стран-членов СНГ планируется рассмотреть ряд вопросов в сфере обеспечения безопасности.

Ранее Песков анонсировал неформальный саммит стран СНГ.