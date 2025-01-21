В Кремле не стали оценивать слова Трампа о проблемах у России

Ушаков заявил, что не видел заявлений Трампа о проблемах у России

Помощник президента РФ по внешнеполитической работе Юрий Ушаков заявил на брифинге, что пока не ознакомился с заявлениями американского лидера Дональда Трампа, в которых тот предрекает России проблемы.

«Насколько мне известно, в своей инаугурационной речи он не упоминал ни Россию, ни Украину. <...> Я это (последние заявления Трампа — прим. ред.) не видел. Честно говоря, следил за переговорами нашего лидера, так что не знаю», — сказал Ушаков.

20 января Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным «как можно быстрее». Он добавил, что российский президент «должен заключить сделку» по Украине, потому что в ином случае у РФ будут «большие проблемы», и указал на сложную экономическую ситуацию в России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров коротко прокомментировал первые заявления Трампа после инаугурации. По его мнению, они говорят о том, какими методами он и новая администрация будут продвигать интересы Соединенных Штатов на мировой арене.

Ранее Меланию Трамп назвали «российским роботом».