В МИД России прокомментировали первые заявления Трампа по внешней политике

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что первые заявления президента США Дональда Трампа по внешней политике говорят о том, какими методами он и новая администрация будут продвигать интересы Соединенных Штатов на мировой арене. Его слова на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном передает ТАСС.

Лавров отметил, что комментированием анонсированных Трампом решений сейчас занимаются многие политологи.

«Я коротко скажу, что это, очевидно, указатель на то, какими методами президент Трамп и его администрация будут намеренно продвигать интересы Соединенных Штатов на мировой арене», — сказал дипломат.

20 января Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима ЧС на границе с Мексикой и отправку туда войск. Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, он пообещал вернуть Соединенным Штатам свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

Ранее Трамп подписал указ о признании двух неизменных полов.