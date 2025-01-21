В МИД Катара назвали условие для нормализации отношений с Израилем

Катар готов нормализовать отношения с Израилем при решении вопроса с Палестиной

Катар готов на нормализацию отношений с Израилем, если решится палестинский вопрос. Об этом ТАСС заявил советник премьер-министра, официальный представитель министерства иностранных дел эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

«Нормализация [отношений] с Израилем должна быть связана с полным решением палестинского вопроса путем создание двух [независимых] государств. Мы всегда поддерживали это», — сказал представитель Катара.

Так он ответил на вопрос о том, предлагала ли администрация президента США Дональда Трампа руководству Катара нормализовать отношения с Израилем.

Также аль-Ансари уточнил, что подобное решение может быть принято только в части урегулирования палестинского вопроса, но никак не отдельно от него.

18 января в Катаре рассказывали, как проходили переговоры о перемирии Израиля и ХАМАС. На переговоры по сектору Газа, в котором с 8 октября 2023 года продолжалась война между Израилем и Палестиной, были потрачены лишние 13 месяцев.

Ранее ХАМАС объявил о разрешении всех разногласий с Израилем по перемирию.