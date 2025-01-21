Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Катара назвали условие для нормализации отношений с Израилем

Катар готов нормализовать отношения с Израилем при решении вопроса с Палестиной
close
The Road Provides/Shutterstock/FOTODOM

Катар готов на нормализацию отношений с Израилем, если решится палестинский вопрос. Об этом ТАСС заявил советник премьер-министра, официальный представитель министерства иностранных дел эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

«Нормализация [отношений] с Израилем должна быть связана с полным решением палестинского вопроса путем создание двух [независимых] государств. Мы всегда поддерживали это», — сказал представитель Катара.

Так он ответил на вопрос о том, предлагала ли администрация президента США Дональда Трампа руководству Катара нормализовать отношения с Израилем.

Также аль-Ансари уточнил, что подобное решение может быть принято только в части урегулирования палестинского вопроса, но никак не отдельно от него.

18 января в Катаре рассказывали, как проходили переговоры о перемирии Израиля и ХАМАС. На переговоры по сектору Газа, в котором с 8 октября 2023 года продолжалась война между Израилем и Палестиной, были потрачены лишние 13 месяцев.

Ранее ХАМАС объявил о разрешении всех разногласий с Израилем по перемирию.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами