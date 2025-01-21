Володин высказался о признании только двух полов в США

Володин о признании только двух полов: США будут стремиться сохранить гегемонию

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал отмену однополых браков в США. Его слова приводит РИА Новости.

«Соединенные Штаты Америки будут стремиться сохранить свою гегемонию. Это существенная разница... Вчера они активно поддерживали однополые браки и смену пола, навязывая эту политику всей Европе, а сегодня говорят: нет, возвращайте пол. А что делать тем, кто уже с ним расстался?» — прокомментировал Володин.

Он также отметил, что сначала США исключили Кубу из списка стран-спонсоров терроризма, а затем вернули обратно. По мнению Володина, подобные решения руководства США могут привести к потере суверенитета некоторыми государствами.

Председатель Госдумы выразил убежденность, что только суверенитет может дать государству возможность для развития. Поэтому не стоит ориентироваться на то, что происходит в США.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании в США исключительно двух полов — мужского и женского — и отказе от так называемой гендерной идеологии. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал первые указы на стадионе в Вашингтоне.