Лавров заявил, что посетит Армению

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой армянского МИД сообщил, что он посетит Ереван с визитом. Слова дипломата приводит ТАСС.

«Я обязательно воспользуюсь приглашением, которое мне сегодня Арарат Самвелович [Мирзоян] подтвердил, нанести визит в Ереван», — сказал Лавров.

Также Лавров заявил, что российская сторона готова оказывать содействие нормализации отношений Армении и Азербайджана по всем трекам.

21 января Лавров и Мирзоян начали переговоры в Москве. Дипломаты в ходе встречи обменяются мнениями по вопросу российско-армянских отношений, а также обсудят сотрудничество в рамках ЕАЭС и других объединений.

По данным МИД РФ, особое внимание лидеры стран уделят положению дел на Южном Кавказе с акцентом на достижение нормализации между Арменией и Азербайджаном.

До этого стало известно, что Ереван и Баку приняли решение провести очередной этап делимитации на северном участке границы.

8 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения представляет собой источник угрозы для Южного Кавказа. По его словам, Ереван должен осознать, что Азербайджан не представляет для Армении опасности, а другие страны должны прекратить вооружать армян.

Ранее Азербайджан потребовал от Армении изменить конституцию.