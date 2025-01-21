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Лавров заявил, что посетит Армению

Лавров сообщил, что планирует посетить с визитом Армению
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МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой армянского МИД сообщил, что он посетит Ереван с визитом. Слова дипломата приводит ТАСС.

«Я обязательно воспользуюсь приглашением, которое мне сегодня Арарат Самвелович [Мирзоян] подтвердил, нанести визит в Ереван», — сказал Лавров.

Также Лавров заявил, что российская сторона готова оказывать содействие нормализации отношений Армении и Азербайджана по всем трекам.

21 января Лавров и Мирзоян начали переговоры в Москве. Дипломаты в ходе встречи обменяются мнениями по вопросу российско-армянских отношений, а также обсудят сотрудничество в рамках ЕАЭС и других объединений.

По данным МИД РФ, особое внимание лидеры стран уделят положению дел на Южном Кавказе с акцентом на достижение нормализации между Арменией и Азербайджаном.

До этого стало известно, что Ереван и Баку приняли решение провести очередной этап делимитации на северном участке границы.

8 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения представляет собой источник угрозы для Южного Кавказа. По его словам, Ереван должен осознать, что Азербайджан не представляет для Армении опасности, а другие страны должны прекратить вооружать армян.

Ранее Азербайджан потребовал от Армении изменить конституцию.

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