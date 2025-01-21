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В МИД РФ рассказали о подготовке визита Матвиенко в Армению

Лавров заявил о проработке официального визита Матвиенко в Армению
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

РФ и Армения в настоящее время прорабатывают визит спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко в республику. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр иностранных дел страны Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Рассчитываем, что к этому визиту мы сможем <...> приурочить 10-й российско-армянский межрегиональный форум», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

21 января министр иностранных дел РФ провел переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Встреча состоялась в Москве и была посвящена обсуждению актуальных вопросов, связанных с развитием двусторонних отношений и сотрудничеством в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Во время беседы Лавров сообщил, что российское руководство готово оказывать содействие нормализации отношений Еревана и Баку по всем направлениям. Также он заявил о необходимости реализации трехсторонних договоренностей между РФ, Арменией и Азербайджаном.

До этого спикер армянского парламента Ален Симонян заверил, что республика не собирается выходить из ЕАЭС. Как он отметил, членство в этой организации дает Еревану экономические выгоды.

Ранее президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили отношения республики с европейскими странами.

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