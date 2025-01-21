В Раде оценили решение Трампа о приостановке помощи другим странам

Решение нового президента США о приостановке помощи другим странам на 90 дней является вызовом для Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Тарас Тарасенко в интервью украинскому изданию «Новости.LIVE».

«Для нас этот вызов очень большой, потому что это 90 дней», — заявил он.

По словам депутата, на данный момент нет точного понимания, будет ли указ распространяться на все проекты. Тарасенко добавил, что представители проекта Агентства США по международному развитию USAID и международной некоммерческой организации IREX уверили, что на ближайшие три месяца финансирование предусмотрено. Он подчеркнул, что программы, которые были подписаны в 2024 году, также будут продолжать действовать.

Тарасенко отметил, что каждый новый лидер страны, приходя на должность, обязан проводить аудит, и выразил надежду на то, что украинская сторона использовала выделенные средства эффективно.

В первый день своего пребывания в Белом доме 20 января Трамп менее чем за час подписал несколько десятков документов. В частности, среди них указ об остановке программ США по оказанию помощи Украине и другим странам на 90 дней.

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