Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Еврокомиссии рассказала о борьбе за ресурсы в мире

Фон дер Ляйен заявила о начале эры жесткой конкуренции в мире за ресурсы
close
MICHAEL BUHOLZER/Reuters

Мир вошел в новую эру жесткой конкуренции за ресурсы и технологии, Европа должна меняться, чтобы ему соответствовать. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на 55-й сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, передает РИА Новости.

«Мир вошел в период жесткой конкуренции за ресурсы и технологии, на земле и в космосе, от Арктики и до Южно-Китайского моря, — сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что на следующей неделе представит стратегию Европейского союза по повышению конкурентоспособности, которая основана на расширении инвестиций в технологии, зеленый переход и человеческий капитал.

До этого издание Responsible Statecraft писало, что в Европе может ожесточиться борьба за ресурсы из-за атак Вооруженных сил Украины на российскую энергетику. По мнению автора публикации, пока европейские лидеры ставят в приоритет боевые действия, а не мирное урегулирование, страдать от этого будет население этих стран.

Ранее Украина утратила контроль над месторождениями с редкими природными ресурсами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами