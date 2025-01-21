Глава Еврокомиссии рассказала о борьбе за ресурсы в мире

Мир вошел в новую эру жесткой конкуренции за ресурсы и технологии, Европа должна меняться, чтобы ему соответствовать. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на 55-й сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, передает РИА Новости.

«Мир вошел в период жесткой конкуренции за ресурсы и технологии, на земле и в космосе, от Арктики и до Южно-Китайского моря, — сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что на следующей неделе представит стратегию Европейского союза по повышению конкурентоспособности, которая основана на расширении инвестиций в технологии, зеленый переход и человеческий капитал.

До этого издание Responsible Statecraft писало, что в Европе может ожесточиться борьба за ресурсы из-за атак Вооруженных сил Украины на российскую энергетику. По мнению автора публикации, пока европейские лидеры ставят в приоритет боевые действия, а не мирное урегулирование, страдать от этого будет население этих стран.

Ранее Украина утратила контроль над месторождениями с редкими природными ресурсами.