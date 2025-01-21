В России пошутили о народной забаве, связанной с Трампом

Второй президентский срок Дональда Трампа «превратился в нашу всероссийскую забаву». Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. Эксперт шутит, что скоро россияне не будут садиться за обеденный стол, пока не узнают, какие назначения или указы утвердил республиканец.

При этом Баранец призвал не забывать о своем доме. Пока все обсуждают рассадку гостей на инаугурации Трампа, на кону стоят более важные вопросы, напомнил он.

«У меня такое впечатление, что русские забыли, что у нас в Кремле сидит не Трамп. Там сидит Путин Владимир Владимирович. От него, от нашего лидера, в огромной степени, даже в решающей степени будет зависеть, как будут развиваться события дальше», — подчеркнул обозреватель.

20 января состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. В первый раз он был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вновь вступая в должность, он пообещал в первый же день президентства подписать более сотни указов и отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну.

Также стало известно, что Трамп намерен уволить более тысячи сотрудников бывшей администрации, которые не соответствуют требованиям новых властей.

Ранее Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами.