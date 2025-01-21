Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России пошутили о народной забаве, связанной с Трампом

Полковник Баранец: приход Трампа к власти превратился в России в народную забаву
close
Mike Segar/Reuters

Второй президентский срок Дональда Трампа «превратился в нашу всероссийскую забаву». Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. Эксперт шутит, что скоро россияне не будут садиться за обеденный стол, пока не узнают, какие назначения или указы утвердил республиканец.

При этом Баранец призвал не забывать о своем доме. Пока все обсуждают рассадку гостей на инаугурации Трампа, на кону стоят более важные вопросы, напомнил он.

«У меня такое впечатление, что русские забыли, что у нас в Кремле сидит не Трамп. Там сидит Путин Владимир Владимирович. От него, от нашего лидера, в огромной степени, даже в решающей степени будет зависеть, как будут развиваться события дальше», — подчеркнул обозреватель.

20 января состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. В первый раз он был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вновь вступая в должность, он пообещал в первый же день президентства подписать более сотни указов и отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну.

Также стало известно, что Трамп намерен уволить более тысячи сотрудников бывшей администрации, которые не соответствуют требованиям новых властей.

Ранее Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами