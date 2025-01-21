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Мэр города в Новой Зеландии удивился словам Трампа о расщеплении атома

Мэр Нельсона Смит: Трамп назвал расщепление атома достижением США
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Carlos Barria/Reuters

Мэр новозеландского города Нельсон Ник Смит с удивлением отреагировал на заявление вступившего в должность президента США Дональда Трампа о том, что расщепление атома является достижением американцев. Своей реакцией он поделился на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я был немного удивлен, когда новый президент Дональд Трамп в своей инаугурационной речи о величии США заявил, что американцы «расщепили атом», хотя это почетное звание принадлежит Эрнесту Резерфорду», — написал Смит.

Мэр отметил, что это научное достижение было совершено новозеландским физиком в начале прошлого столетия в университете Манчестера. Резерфорд первым осуществил искусственное инициирование ядерной реакции, бомбардируя ядро азота альфа-частицами. Свои исследования он проводил в университетах Великобритании и Канады, а не в США.

«Я приглашу посла США в Новой Зеландии (как только он будет назначен президентом) в Нельсон посетить мемориал лорда Резерфорда в Брайтвотере, чтобы мы могли сохранить историческую правду о том, кто действительно первым расщепил атом», — написал глава Нельсона.

В понедельник, 20 января, Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима ЧС на границе с Мексикой и отправку туда войск. Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, он пообещал вернуть Соединенным Штатам свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

Ранее в США обратили внимание, что Трамп во время инаугурации не положил руку на Библию.

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