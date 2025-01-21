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В Госдуме рассказали о трех амплуа Трампа

Депутат Ивлев: Трамп сочетает в себе амплуа политика, предпринимателя и шоумена
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Alexander Drago/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сочетает в себе амплуа политика, бизнесмена и шоумена. Об этом РИА Новости рассказал депутат Государственной думы РФ Леонид Ивлев.

Парламентарий отметил, что в основе политического поведения американского президента видна уверенная, быстрая и решительная логика действий политика, предпринимателя и шоумена. Такое поведение, подчеркнул депутат, характерно для большого и сильного политика, который опирается на преемственность политики хозяев Белого дома.

Ивлев указал, что Трамп будет представлять свои внешнеполитические действия исключительно как победу Вашингтона, а не как найденный переговорный компромисс.

21 января бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте станет последним лидером альянса из-за политики Трампа.

20 января Дональд Трамп принял присягу и вступил в должность 47-го президента США. Церемония инаугурации состоялась в Капитолии. Церемонию приведения к присяге провел председатель Верховного суда США Джон Робертс. Трамп произнес текст присяги.

Ранее в Госдуме положительно оценили признание Трампа о лжи НАТО.

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