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В Госдуме назвали риски, касающиеся мировой политики, связанные с Трампом

Депутат Бородай: возвращение Трампа в Белый дом может повлечь серьезные перемены
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Mike Segar/Reuters

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США может повлечь за собой значительные политические перемены, причем как в лучшую, так и в худшую для России сторону. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал депутат Госдумы Александр Бородай. По его словам, приход республиканца к власти — не совсем то, чему стоит сильно радоваться.

«У Америки снова появился сильный лидер, притом с довольно дееспособной в перспективе командой. <...> А этого нам, честно говоря, не очень бы хотелось, потому что нам это не очень-то и выгодно, извините. Ведь мы не Америка и ей никогда не станем», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что Трамп может и не удержать страну в своих руках, но приложит все усилия, чтобы это сделать.

20 января состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. В первый раз он был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вновь вступая в должность, он пообещал в первый же день президентства подписать более сотни указов и отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Трамп будет использовать конфликт на Украине в качестве предмета торга, стараясь завершить боевые действия, чтобы выглядеть миротворцем.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.

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