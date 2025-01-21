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В КНР оценили решение США признать Кубу страной — спонсором терроризма

МИД КНР: США обнажили свой облик деспота, признав Кубу спонсором терроризма
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Natacha Pisarenko/AP

США обнажили свой облик гегемона и деспота, в очередной раз внеся Кубу в список стран — спонсоров терроризма. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что президент Кубы Мигель Диас-Канель связал решение американского руководства с желанием продолжить жестокую экономическую войну против его страны. По мнению главы государства, Вашингтон хочет установить господство над республикой.

Как сказал Го Цзякунь, последние события подтверждают дурную репутацию односторонних списков и принудительных механизмов США.

«Неоднократное использование так называемого списка стран — спонсоров терроризма и произвольное введение односторонних санкций против Кубы противоречит фактам и лишено основания, в полной мере раскрывает облик США как гегемона и деспота», — резюмировал дипломат.

21 января газета The Wall Street Journal сообщила, что новый американский президент Дональд Трамп внес Кубу в список стран – спонсоров терроризма. Это произошло спустя шесть дней после того, как его предшественник Джо Байден решил исключить республику из соответствующего перечня.

Ранее в РФ поддержали решение Байдена исключить Кубу из списка стран – спонсоров терроризма.

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