Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Второй вице-премьер Испании покинет соцсеть Х из-за жеста Маска

Вице-премьер Испании Диас не будет использовать аккаунт в Х из-за жеста Маска
close
Mike Segar/Reuters

Второй вице-премьер и министр занятости Испании Йоланда Диас заявила о своем уходе из социальной сети X, которая превратилась «в пропагандистскую машину». Сообщением она поделилась на своей странице на платформе.

«Вчера вечером весь мир наблюдал, как Илон Маск имитировал нацистское приветствие во время инаугурации [президента США Дональда] Трампа. Этот шокирующий образ привел меня к принятию решения, которое я рассматривала несколько месяцев ... Я приняла решение перестать использовать этот аккаунт», — написала Диас.

Министр отметила, что Маск в течение нескольких месяцев использовал X в политических целях. По ее мнению, социальная сеть перестала быть просто средством коммуникации или социальной сетью, а превратилась в «пропагандистскую машину», которая «формирует общественное мнение».

21 января по сети разошлось видео, на котором Маск поприветствовал Трампа «нацистским жестом» после инаугурации. Бизнесмен «ударил себя в грудь правой рукой и поднял ее по диагонали, сложив пальцы вместе и повернув ладонь вниз». После этого предприниматель развернулся к сцене и повторил жест.

Позднее Маск прокомментировал случившееся. Он призвал своих противников придумать «грязные трюки получше». По его словам, лозунг о том, что «все – Гитлеры», уже порядком надоел.

Ранее Трамп нашел работу для Маска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами