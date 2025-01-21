Второй вице-премьер Испании покинет соцсеть Х из-за жеста Маска

Второй вице-премьер и министр занятости Испании Йоланда Диас заявила о своем уходе из социальной сети X, которая превратилась «в пропагандистскую машину». Сообщением она поделилась на своей странице на платформе.

«Вчера вечером весь мир наблюдал, как Илон Маск имитировал нацистское приветствие во время инаугурации [президента США Дональда] Трампа. Этот шокирующий образ привел меня к принятию решения, которое я рассматривала несколько месяцев ... Я приняла решение перестать использовать этот аккаунт», — написала Диас.

Министр отметила, что Маск в течение нескольких месяцев использовал X в политических целях. По ее мнению, социальная сеть перестала быть просто средством коммуникации или социальной сетью, а превратилась в «пропагандистскую машину», которая «формирует общественное мнение».

21 января по сети разошлось видео, на котором Маск поприветствовал Трампа «нацистским жестом» после инаугурации. Бизнесмен «ударил себя в грудь правой рукой и поднял ее по диагонали, сложив пальцы вместе и повернув ладонь вниз». После этого предприниматель развернулся к сцене и повторил жест.

Позднее Маск прокомментировал случившееся. Он призвал своих противников придумать «грязные трюки получше». По его словам, лозунг о том, что «все – Гитлеры», уже порядком надоел.

Ранее Трамп нашел работу для Маска.