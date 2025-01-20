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Ученые подсчитали, сколько ртути в волосах россиян

ЧГУ: в волосах жителей Северо-Запада России больше ртути, чем Европы и США

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Galileo30/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники эколого-аналитической лаборатории Череповецкого государственного университета совместно с Институтом биологии и внутренних вод РАН установили, что соотношение стабильных изотопов азота в волосах населения Северо-Запада России примерно на 1,5% выше, чем у жителей Европы и США. Содержание положительно коррелирует с содержанием ртути в организме. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Изотопы азота в волосах могут говорить о рационе питания и возможном месте проживания человека. Обычно высокое содержание изотопов может указывать на большое количество рыбы в диете.

Например, в результате исследования установлено, что содержание ртути в волосах жителей промышленного города Череповца, где сосредоточены крупные предприятия химической промышленности и металлургии, в три раза ниже по сравнению с содержанием ртути в волосах жителей Кирилловского района, большую территорию которого занимает особо охраняемая природная территория. Это связано с более высоким потреблением населением дикой рыбы из местных водоемов.
Такая же зависимость выявлена между соотношением стабильных изотопов азота и количеством ртути в волосах населения Вологодской области по сравнению с городскими жителями.

Установлено, что соотношение стабильных изотопов азота в волосах населения Северо-Запада России примерно на 1,5‰ выше, чем у жителей Европы и США, и совпадает с показателем для населения Финляндии, что, скорее всего, обусловлено схожим питанием (а именно объем потребляемого белка рыбного происхождения).

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