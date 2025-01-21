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Врач объяснила, как победить эпидемию облысения российских подростков

Трихолог Егорова: подростки массово лысеют из-за стресса и нехватки белка
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Depositphotos

В России заявили о настоящей эпидемии облысения среди подростков 15–16 лет. Среди причин следует выделить стресс, который угнетает психику молодежи, а также плохое питание с дефицитом белка, рассказала 360.ru врач-дерматолог, косметолог и трихолог клиники Lumirens Татьяна Егорова.

Многие подростки сейчас пьют антидепрессанты, среди побочек которых есть выпадение волос. Немаловажен и сам повод пить препараты — молодежь сталкивается со стрессом, который расшатывает их психику, провоцируя развитие постстрессионной диффузной алопеции, считает врач.

«Большой объем информации, телефоны, мало движения. Психика страдает», — объяснила она.

Важным фактором стало также плохое питание, низкое качество продуктов и злоупотребление самыми вредными из них. У многих молодых людей в рационе нет равномерного присутствия белков, жиров и углеводов, что становится причиной анемии и выпадения волос.

Андрогенная алопеция сильно помолодела за последние четыре года, что может быть причиной пандемии коронавируса, отметила в свою очередь трихолог Юлия Нагайцева. По ее словам, из нескольких 16-летних пациентов у некоторых алопеция достигла стадии, на которой нужна пересадка волос.
Но питание, по ее мнению, тоже имеет значение, так как в рационе молодежи наблюдается дефицит продуктов с высоким содержанием белков.

«Избыток углеводов запускает инсулинорезистентность, — пояснила она. — Естественно, не нужно забывать и про генетическую предрасположенность».

Столкнувшимся с такой проблемой подросткам врачи посоветовали обратиться к специалисту, чтобы найти причины недуга. Иногда хватает простого лечения — к примеру, поднять уровень железа в крови. Пересадку волос имеет смысл делать только на поздних стадиях облысения.

Напомним, сообщалось, что за год число пациентов 15-16 лет, которые обращаются к врачу на второй и третьей стадии алопеции, выросло в четыре раза. Из-за резко выросшего спроса на трансплантацию волос цена на процедуру уже подскочила на 20-30 тыс. рублей.

Ранее ученые подсчитали, сколько ртути в волосах россиян.

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