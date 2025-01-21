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Байдена обвинили в уничтожении сотен тысяч украинцев

Профессор Дизен: уничтожение тысяч украинцев называют «победой» Байдена
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Susan Walsh/Pool/Reuters

Экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден пытался обескровить РФ через украинский конфликт, но вместо этого уничтожил тысячи украинцев. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети X.

«Байден хотел затяжного конфликта, чтобы обескровить Россию как своего противника, а Украина была полезным элементом прокси-войны <...> Сотни тысяч украинцев пали, и это называется «победой» Байдена», — заявил Дизен.

20 января в ротонде Капитолия состоялась церемония инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента США. В первый раз он был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вступая в должность во второй раз, он пообещал в первый же день президентства подписать более сотни указов и отменить все «глупые» указы своего предшественника, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию инаугурации Трампа.

Ранее Захарова пошутила над решением Байдена помиловать родственников.

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