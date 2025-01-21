Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме РФ оценили слова Трампа о готовности Зеленского к сделке

Депутат Чепа: фраза Трампа о готовности Зеленского к сделке ни о чем не говорит
close
Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский готов заключить сделку с российскими властями, пока ни о чем не говорит. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа.

«То, что он (Трамп. — «Газета.Ru») уверенно говорит про Зеленского, не означает, что он констатирует факт», — отметил он.

Как сказал парламентарий, все дальнейшие действия Киева будут на 100% зависеть от западных стран. В свою очередь, эти государства принимают решения, исходя из позиции Вашингтона.

«Мы это уже понимаем, хотя есть какие-то сопротивления, заявления многих европейских политиков [о проведении самостоятельной политики], но я в этом лично сомневаюсь. Поэтому как бы там Зеленский ни хорохорился, он будет поступать полностью так, как ему будут велеть», — подчеркнул парламентарий.

Чепа добавил, что в противном случае украинского лидера просто «выкинут». По мнению депутата, Зеленского в любом случае заставят покинуть пост главы государства, но пока у него есть возможность попытаться и обеспечить себе лучшее будущее.

20 января Трамп официально вступил в должность президента США. После церемонии инаугурации он провел встречу со сторонниками, во время которой рассказал о готовности украинского лидера заключить сделку с РФ ради урегулирования конфликта.

Ранее новый американский лидер подписал указ о приостановке помощи Украине со стороны США.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами