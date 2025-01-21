После «нацистского жеста» Маска российский националист попросил у него $1 млн

Российский националист Алексей Мильчаков обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой дать ему $1 млн на дом площадью 500-600 квадратных метров с участком и телескопом. Обращение Мильчакова опубликовали в Telegram-канале ДШРГ «Русич».

В своем сообщении военный отметил, что его якобы называют «русским Маском» из-за внешнего сходства. К тексту он приложил свое фото 2014 года в военной форме и сопоставил его с фотографией американского предпринимателя, сделанной в 2024 году.

Алексей написал, что с детства мечтает изучать звезды, но, чтобы накопить на дом, где можно поставить телескоп, он воюет и очень устал за десять лет службы. Мильчаков попросил у Маска деньги на свою детскую мечту, чтобы он мог «спокойно, мирно изучать планеты и галактики и выращивать яблони с помидорами».

По словам Мильчакова, для Маска $1 млн — не деньги. А ему сократит годы службы.

В конце Алексей написал, что пользуется продукцией Starlink и считает ее лучшей в мире.

21 января по сети разошлось видео, на котором Маск поприветствовал Трампа «нацистским жестом» после инаугурации. Бизнесмен «ударил себя в грудь правой рукой и поднял ее по диагонали, сложив пальцы вместе и повернув ладонь вниз». После этого предприниматель развернулся к сцене и повторил жест.

После предприниматель прокомментировал случившееся. Он призвал своих противников придумать «грязные трюки получше». Лозунг о том, что «все – Гитлеры», уже порядком надоел, заявил Маск.

Ранее Трамп нашел работу для Маска.