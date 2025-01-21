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Профессор оценил обращение Путина к Трампу после инаугурации

Профессор Малинен назвал руководящими принципы в обращении Путина к Трампу
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Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен оценил поздравление американского лидера Дональда Трампа со вступлением в должность президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

«Руководящие принципы», — заявил он.

После официального вступления в должность Трампа российский лидер в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности обозначил стратегический подход России к ситуации на Украине, выразив готовность к диалогу с Вашингтоном.

Говоря о вступлении Трампа в должность, президент РФ подчеркнул его «мужество» в предвыборный период, когда, по его словам, на его семью оказывалось «жесточайшее давление», включая попытки покушений.

До этого Трамп заявил, что собирается встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Трампа, он планирует увидеться с главой РФ, как только будут организованы их переговоры, чтобы завершить конфликт на Украине «как можно скорее». Шаги в этом направлении уже предпринимаются.

Ранее Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину в своей инаугурационной речи.

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