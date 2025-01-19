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Стало известно о проблемах Британии из-за Украины

Меркурис: армия и население Британии столкнулись с проблемами из-за Украины
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Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran заявил, что Великобритания сталкивается с проблемами из-за помощи Украине.

По его словам, Лондон передал огромное количество лучшего вооружения Украине.

»(Британским) военным сейчас отчаянно не хватает оружия, они находятся в состоянии кризиса», — заявил он.

Он также отметил, что британские власти не могут объяснить, почему в стране не хватает газа. По его словам, дыра в бюджете привела к повышению налогов.

До этого Меркурис сообщил, что в Великобритании не воспринимают всерьез соглашение Лондона и Киева о столетнем сотрудничестве.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Более того, соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

Ранее в Кремле оценили договор о партнерстве между Украиной и Великобританией.

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