Сенат США одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря

Cенат США (верхняя палата конгресса) одобрил кандидатуру республиканца Марко Рубио на пост государственного секретаря. Об этом сообщила телекомпания NBC News.

Это первый высокопоставленный чиновник кабинета министров новой администрации, одобренный палатой.

Решение поддержали 99 сенаторов, против никто не выступил. Рубио также проголосовал сам за себя.

Таким образом, 53-летний сенатор от Флориды стал первым латиноамериканцем, возглавившим Государственный департамент США. На недавних слушаниях в палате он заявлял, что будет неукоснительно следовать политике президента Дональда Трампа, ориентированной на защиту нацинтересов страны.

Марко Рубио известен своими строгими позициями по вопросам Китая, Ирана, Кубы и Венесуэлы. Он выступает за усиление позиций США в Арктическом регионе и защиты Панамского канала от китайского влияния, а также выражает поддержку НАТО и говорит о важности компромиссов для достижения мирного разрешения конфликта на Украине.

Ранее Рубио назвал нереалистичной мысль о том, что Украина сможет вернуть территории.