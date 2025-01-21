Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сенат США одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря

Марко Рубио утвержден на пост госсекретаря США
close
Anna Rose Layden/Pool Photo via AP

Cенат США (верхняя палата конгресса) одобрил кандидатуру республиканца Марко Рубио на пост государственного секретаря. Об этом сообщила телекомпания NBC News.

Это первый высокопоставленный чиновник кабинета министров новой администрации, одобренный палатой.

Решение поддержали 99 сенаторов, против никто не выступил. Рубио также проголосовал сам за себя.

Таким образом, 53-летний сенатор от Флориды стал первым латиноамериканцем, возглавившим Государственный департамент США. На недавних слушаниях в палате он заявлял, что будет неукоснительно следовать политике президента Дональда Трампа, ориентированной на защиту нацинтересов страны.

Марко Рубио известен своими строгими позициями по вопросам Китая, Ирана, Кубы и Венесуэлы. Он выступает за усиление позиций США в Арктическом регионе и защиты Панамского канала от китайского влияния, а также выражает поддержку НАТО и говорит о важности компромиссов для достижения мирного разрешения конфликта на Украине.

Ранее Рубио назвал нереалистичной мысль о том, что Украина сможет вернуть территории.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами